صراخ وحالات إغماء .. ماذا جرى ليلاً على طائرة آتية من اليونان الى لبنان on July 5, 2017

كان من المفترض ان تنطلق طائرة “آيجن” التابعة لليونان من مطار اثينا الى بيروت عند الساعة 11:55، ولكنها اقلعت من مطار اثينا عند الساعة 1 من بعد منتصف الليل.

وفي التفاصيل التي علم بها موقع “ليبانون فايلز”، فإن الطائرة تأخرت مدة ساعة للإقلاع من المطار من دون معرفة الأسباب، وقد تم ادخال المسافرين الذين بغالبيتهم هم من اللبنانيين اليها وهي مطفأة والمكيف فيها لا يعمل، ما تسبب بحالات من الاختناق، وقد اغمي على فتاة في الطائرة، وبدأ والدها بالصراخ من دون ان يتحرك طاقم الطائرة لمساعدتها، وبعد وقت حضر طبيب كان من بين المسافرين، ووضع لها الاوكسيجين، وفي وقت لاحق تم احضار طبيب من الشركة الى الطائرة.

وبقي مكيف الطائرة نحو 48 دقيقة لا يعمل والجميع يعاني من مشكلة في التنفس وابواب الطائرة كانت مقفلة، الامر الذي اثار توتر المسافرين ودفعهم الى الصراخ ومواجهة طاقم الطائرة الذي لم يكن يجيب عن سبب اطفاء المكيف ولا عن سبب تأخر الطائرة وكان الجميع سجينا داخلها.

وبعد مرور وقت طويل من الصراخ والإختناق، تم تشغيل محرك الطائرة وانطلقت نحو بيروت.

المصدر: ليبانون فايلز

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