بيان الصليب الاحمر عن حريق داخل مخيم تل سرحون on July 4, 2017



إندلاع حريق داخل مخيم تل سرحون

على إثر الحريق الهائل الذي اندلع في مخيم تل سرحون للاجئين السوريين الواقع على طريق دير زنون –رياق – منطقة بر الياس– البقاع قرابة الساعة 1:00 من بعد نصف ليل اليوم 4 تموز 2017، تحركت على الفور 6 سيارات لفرق الإسعاف والطوارئ وفريق لوحدة إدارة الكوارث التابع للصليب الأحمر اللبناني لتقييم الحاجات إذ إن المخيم كان يضم 100 خيمة وقد تضررت منها حوالي ال 20، وبعد الانتهاء من عملية المسح ونقل الضحايا، بوشرت عمليات الإغاثة ، وقد أدى الحريق إلى وفاة طفلة وجرح 14 شخص تم إسعافهم في الموقع، و 7 حالات حرجة نقل الصليب الأحمر اللبناني 5 منهم إلى مستشفيات المنطقة.



التعليقات

والجدير ذكره أنه تم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيع حصص غذائية للعائلات المتضررة من قبل الصليب الأحمر اللبناني خلال النهار.