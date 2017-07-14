شمس الكويتية انشر صور تعري على غلاف ألبومها لتشرح معناه on July 14, 2017

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نشرت المغنية شمس الكويتية، عبر حسابها على إنستغرام، صورا جديدة تعود لغلاف ألبومها “شقيت ثوبي” المنتظر أن يبصر النور خلال الفترة المقبلة، حيث جاءت جريئة جداً.

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فالصورة الأولى أظهرت فتاة نائمة على الأرض ترتدي ثوباً وأخرى عارية تقوم بتقطيع الثّوب عنها، بينـما الصورة الثانية ظهرت فيها صاحبة الألبوم مغمّضة العينين، فكان الغلاف مميزاً وبسيطاً في الوقت نفسه.

شمس خوفا من انتقادات الجمهور، استبقت الأمور وألغت خانة التعليقات، خاصة أنها دائما ما تتلقى هجوم وانتقاد واسع من الجمهور بسبب تصرفاتها الغريبة، لكن رغم ذلك، حصدت كلتا الصّورتين إعجاب ما يزيد عن ألف متابع لها.

يشار إلى أن المغنية الكويتية، أثارت الجدل أخيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما شاركت جمهورها صورة لألبومها المصنوع من الذّهب الخالص عيار 24 قراط، ويتضمّن “شقيت ثوبي” 14 أغنية بلهجات مختلفة ومتنوعة بين المصري واللبناني والخليجي.

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