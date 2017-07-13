مهرجان الشعراء العرب الاول في بعقلين on July 13, 2017

نظم منتدى الشعر – بعقلين، برعاية اللجنة الوطنية لليونيسكو وبلدية بعقلين، تحت عنوان: “آن للبنان أن يعود إلى سابق عهده من التألق على مستويات الشعر والأدب والموسيقى”، مهرجان الشعراء العرب الأول في منتجع “فالكونز هيل” في مدينة بعقلين، حضره الرئيس ميشال سليمان ممثلا بمستشاره الاعلامي بشارة خيرالله، رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني ونخبة من الشعراء العرب الذين ألقوا الشعر الحديث المختلط بين المرسل والمقفى، بمواكبة أوركسترا La Belle Musique الطرابلسية، وقوامها 18 عازفا على مختلف الآلات الحديثة والتقليدية بقيادة الموسيقار خالد العبدالله، الذي قدم توأمة بين الشعر والموسيقى، بالإضافة لوصلة من أربع أغان تراثية بتوزيع حديث ومبتكر.

مشاركة الشعراء الضيوف كان قوامها كل من صالح زمانان من المملكة العربية السعودية، نشمي مهنا من دولة الكويت، إبراهيم السالمي من سلطنة عمان، صالح الياسري من الجمهورية العراقية ونسرين خوري من سوريا. أما مقدمة البرنامج فكانت الشاعرة سيليا حمادة.

وكانت كلمة افتتاحية لرئيس المنتدى شوقي حمادة، تلاه رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني، ثم كلمة اللجنة الوطنية لليونيسكو ألقتها الدكتورة كلوديا أبي نادر.

يذكر أن نجاح هذا المهرجان كان حافزا دفع بمنتدى الشعر – بعقلين لاعتماده حدثا أدبيا وفنيا يشمل العالم العربي ويقام سنويا في مدينة التواصل الثقافي الجبلية اللبنانية بعقلين، بإضافة لمسات فنية وتجهيزية لتطويره نحو الأفضل.



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