باسكال تكشف عن خطتها في بيروت on July 13, 2017

بعد طرح كليبها الجديد «حبي مش حكي» كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني أنها بصدد التحضير لكليب جديد لأغنية «ما كنا ارتحنا» التي تعاونت فيها مع الملحن محمد عبيه والشاعر نادر عبدالله والموزع ملحم أبو شديد، ومن المقرر أن يتولى إخراجها المخرج التركي نيهات أواباشي الذي تعاونت معه في كليبها الأخير على أن يكون التصوير هذه المرة في شوارع بيروت.



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وقالت مشعلاني: أنا سعيدة بردود الأفعال القوية التي لمستها من جمهوري فور طرح الألبوم والكليب، خصوصا انني استغرقت وقتا طويلا ومجهودا شاقا في البومي الأخير حتى يكون على قدر ثقة الجمهور بي، مؤكدة في تصريحات صحافية لها أن الأغنيات السينغل لا مفر من تقديمها، فهي سبق أن قدمتها مرتين من خلال أغنية «راجعة» التي ضمتها أخيرا إلى الألبوم وأغنية «أحلام البنات» غير أنها أكدت أن الألبوم الغنائي مازال له طعم آخر.