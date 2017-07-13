الفنانة الكويتية “إلهام الفضالة” تشارك جمهورها فيديو طريفًا لابنتها! on July 13, 2017

نورا العزوني

شاركت الفنانة الكويتية متابعيها فيديو طريفًا لأسرتها تظهر فيه ابنتها وهي بينها وبين زوجها الصحفي خليل التميمي في السرير وتقول لوالدتها “عيب” بينما يظهر صوت الوالد في الفيديو.

وعلى الصعيد الفني شاركت الفنانة الكويتية في الموسم الرمضاني الماضي بثلاث أعمال وهم “اليوم الأسود” و”كان في كل زمان” و”صوف تحت حرير”.

وكانت الفضالة قد نحدثت في أحدى مقابلاتها الصحفية عن مشاركتها في ثلاث أعمال في موسم رمضان، أنها لا تعتبر هذا الأمر خاطيء حيث أن هناك اعمال درامية كثيرة وعدد القنوات الفضائية كبير جداً، وأضافت أنها في الموسم الرمضاني قبل الماضي شاركت في عمل واحد فقط فكان الناس يسألونها باستمرار أين هي ولماذا لم تشارك في أي عمل وذلك بسبب عدد القنوات الفضائية الكبير وأن كل شخص يركز على قناة او قناتين فقط ولذلك لا يرى جميع أعمال الفنان.

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