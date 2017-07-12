هيفاء وهبي تضع السبكي في ورطة! on July 12, 2017

اعتذرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن استكمال تصوير فيلم “ثانية واحدة”، الذي كان من المقرر أن تقوم ببطولته.

وأصدرت هيفاء بيانًا قالت فيه: “أتراجع عن استكمال تصوير فيلم (ثانية واحدة) بسبب انعدام الأخلاق والرقي في التعامل من الشركة المنتجة وأعتذر من أبطال وطاقم العمل لعدم استكمالي التصوير على أمل أن نلتقي في أعمال وظروف أفضل”.

وتابعت: “أتمنى من الصحافة الكريمة متابعة الأخبار من مصدرها الصادق”.

وقد كشفت مصادر مقربة من شركة محمد السبكى لموقع الـ “عين” أن هيفاء وهبى، ستكون سبباً فى تعرضه لخسائر مالية بانسحابها من الفيلم بعد تصوير يوم واحد من الأحداث.

وأشارت المصادر إلى أن السبكى باع فيلم “ثانية واحدة” باسم هيفاء وهبي في بعض الدول العربية للعرض فى عيد الأضحى المقبل، وعلى رأسها لبنان، وذلك قبل توقف العمل وانشغال الفنانة اللبنانية بتصوير مسلسلها الأخير “الحرباية” والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، ومن المحتمل أن تتراجع شركة التوزيع عن شراء الفيلم بعد الاستعانة ببطلة أخرى غير هيفاء.

وتأتى تفاصيل الأزمة حينما صورت هيفاء وهبى مشهداً فى فيلم “خير وبركة” مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن وإنتاج أحمد السبكى، حيث تظهر كضيفة شرف على أحداث الفيلم وهذا المشهد عبارة عن أغنية تقوم بغنائها، فى الوقت الذى ترتبط فيه هيفاء بفيلم من إنتاج محمد السبكى بعنوان “ثانية واحدة” للمخرج محمد سامى، وتم تصوير يوم واحد فيه.

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