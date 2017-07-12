محمد هنيدي يسخر من بوستر البوم عمرو دياب الجديد… فماذا قال؟ on July 12, 2017

علق الفنان محمد هنيدى بشكل ساخر على البوستر الخاص بالالبوم الجديد للنجم عمرو دياب، والذى يظهر فيه كعاداته بلوك شبابى.

حيث نشر هنيدى صورة له بجانب صورة عمرو دياب عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها: “ناقص يجيلنا حب الشباب”.



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وكانت شركة ناى قد طرحت البوستر الجديد لألبوم عمرو دياب القادم “معدى الناس”، والذى من المقرر أن يطرح فى الأسواق في وقت قريب للغاية، كما أتاحت الشركة الاستماع للألبوم قبل نزوله للأسواق عن طريق خدمات الهاتف.