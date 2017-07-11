مروان خوري يحط رحاله في عمان ونفاذ البطاقات قبل اسبوع on July 11, 2017



يلتقي الفنان الشامل مروان خوري الجمهور الاردني بحفل فنّي كبير في فندق Le Meridian عمّان يوم الجمعة الموافق في 14 تموز/يوليو الحالي.

الحفل من تنظيم شركة My Magical Music For Events وقد نفذت بطاقات الـ VIP منذ اسبوع.



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مروان خوري، الذي كانت له عدة صولات وجولات في مختلف الدول العربية والغربية، يحط رحاله هذا الاسبوع في الاردن ليستكمل مسيرة النجاح الباهرة التي تزيد يوماً بعد يوم حتى بات النجاح عنواناً لمسيرته الفنية.الجمهور متشوق للقاء صاحب اغنية “يا بتكوني الي” ونفاذ البطاقات ما هو إلا دليل على حماس المعجبين وانتظارهم لحضور الحفل بفارغ الصبر.نذكر ان مروان خوري كان قد احيا منذ عدة ايام مهرجان غلبون في لبنان وقد تكلل الحفل بالنجاح الكبير جداً وبحضور جماهيري فاق كل التوقعات حيث لا زالت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بأخبار هذا المهرجان حتى هذه اللحظة.