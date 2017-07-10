إطلالة غير موفقة للنجمة ليلى علوي في مهرجان “بياف 2017” on July 10, 2017

أقيم مهرجان “بياف” 2017 في دورة الثامنة في مدينة بيروت، ويضم هذا المهرجان العديد من وجوه الموضة والدراما اللبنانية وأيضَا من خارج لبنان والوطن العربي، لتكون السجادة الحمراء ساحة للتنافس بين الجميع، وبالرغم من هذا لم تستطيع أغلب النجمات تجنب الوقوع في فخ الإطلالات المكررة والغير مبهرة في هذا الحفل، ولكن احتفظت بعض النجمات بأناقتهن المعهودة على السجادة الحمراء.

وجاءت في مقدمة إطلالات الحفل السيئة والغير مناسبة للسجادة الحمراء إطلالة النجمة المصرية ليلي علوي، وقد ارتدت فستان قصير بطبقة من الشيفون المدرج من أسفل، وجاء الفستان غير مناسب للسجادة الحمراء أو لقوامها، بينما اختارت الإعلامية غنى الغندور الظهور بفستان سماوي غير متناسق التصميم، وبالرغم من جمال اللون على السجادة الحمراء غير أن ظهر الفستان أفسد الإطلالة، وأخيرًا الأسوأ في هذا المهرجان إطلالة الليدي مادونا بفستان حاولت أن يكون مستوحي من جمال الطبيعية ولكن جاء مبتذلًا سواء لها أو للحدث بوجه عام.

على الجانب الآخر، استطاعت إطلالة المطربة اللبنانية نوال الزغبي التي لمعت بفستان ذهبي حمل توقيع المبدع مايكل سينكو أن تعكس أناقة النجمات اللبنانيات من جديد في هذا الحفل، إلي جانب إطلالة الفنانة اللبنانية نيكول سابا التي تميزت بالأناقة والفخامة معًا بفستان عاجي المطرز، وأخيرًا مفاجأة الحفل النجمة التركية نور فتاح أوغلو التي تألقت بفستان سماوي مزين بالورود البيضاء والتطريزات الفضية.

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