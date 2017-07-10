كاظم الساهر يتعرض للهجوم.. والسبب ملحم زين on July 10, 2017

في حين كان الجمهور العربي بإنتظار أغنية “العدل يا حبيبتي” ضمن ألبوم الفنان ملحم زين الجديد لأنها من الحان كاظم الساهر وكلمات الشاعر العراقي اسعد الغريري وتوزيع ميشال فاضل، إلا أن الإنتظار إنتهى بغضب وعتب.

في التفاصيل،ان عددا كبيرا من جمهور كاظم الساهر إستاءوا من توزيع الاغنية، وأعربوا عن عتبهم على القيصر بعدما اعتبروها مخيبة للامال.

في سياقٍ متصل، كان ينتظر الشاعر اسعد الغريري أن تصدر القصيدة بصوت كاظم الساهر لكن الأخير أهداها إلى ملحم زين.

وتوجّه الشاعر اسعد الغريزي بالسؤال إلى كاظم الساهر قائلاً “هل هذا هو مصير قصيدة عصماء مثل العدل يا حبيبتي توزيعاً وأداءً؟ وهل هذه هي المقاطع التي استحقت إعجاب الساهر؟”.

وتابع أسعد ” بكل حب أعلن على رؤوس الأشهاد براءتي من تلك الأغنية… ولا أنتظر الرد إلا من أصحاب العقول النيرة وليس مثل كل مرة يتدخل فيها الأرباع والأثمان”.

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