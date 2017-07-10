فيديو.. شيرين تعلن رسمياً انسحابها من «The Voice» on July 10, 2017

كشفت النجمة شيرين عبدالوهاب، في لقاء لها مع إذاعة «شذى» المغربية، أنها لن تقدم موسما ثانيا من برنامج «شيري ستوديو» الذي أذيع قبل أشهر على قناة «dmc» الفضائية.

وأعلنت شيرين في نفس اللقاء على هامش مشاركتها في مهرجان افران المغربي، إنها قررت الانسحاب من برنامج «The Voice» بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها لا تحب التكرار، مشيرة الى أنها تحضر لفيلم سينمائي وألبوم جديد لها، وهذا ما جعلها تركز عليهما فقط وتنسحب من أي عمل آخر.



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من جهة اخرى، ذكرت تقارير صحافية ان النجمة المصرية ستغني في العاصمة الإنجليزية لندن سبتمبر المقبل، وذلك بعد عدة مفاوضات للغناء هناك، ومن المفترض الإعلان عن تفاصيل الحفل قريبا.جدير بالذكر ان شيرين أحيت حفلا غنائيا السبت الماضي في مهرجان «افران» بالمغرب، وغنى معها في نفس الليلة الفنان المغربي عبدالوهاب الدوكالي، وانطلق مهرجان افران الدولي للموسيقى هذا العام تحت شعار «ألحان الأرز»، ويضم نخبة من النجوم منهم وائل جسار وشذى حسون، كما شاركت قبلها ضمن مهرجانات ضبية الدولية في لبنان بنسختها الثانية، وذلك إلى جانب نانسي عجرم وملحم زين.