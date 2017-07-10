العنود الحربي: لعيون زوجي الكويتي … اعتزلت الإعلام والتمثيل! on July 10, 2017

«لعيون زوجي الكويتي باي باي للتقديم والتمثيل نهائياً وحتى عالم السوشيال ميديا، خلاص لن أشارك في أي عمل تلفزيوني أو أطلّ عبر الشاشة في تقديم البرامج مجدداً».

بهذه الكلمات أعلنت المذيعة والممثلة السعودية العنود الحربي لـ «الراي» عن اعتزالها المجالين الإعلامي والفني بسبب دخولها القفص الذهبي.

وفي التفاصيل، قالت: «في الأيام المقبلة سأبدأ حياة جديدة وتحديداً في 27/ 7 وهو تاريخ يوم زفافي، ولهذا قررت اعتزال العمل الإعلامي والفني نهائياً وحتى الظهور في (السوشيال ميديا)، وجاء هذا القرار باتفاق وتراض بيني وبين زوجي الكويتي، على أن نبدأ حياة زوجية صحيحة بعيداً عن الإعلام وسماحه لي بدخول عالم التجارة». وأضافت: للعلم، لم أتخذ قراري هذا إلا عن اقتناع كلّي بأنني مقدمة على حياة زوجية تحتاج إلى التفرّغ التام، ولا أخفيك القول بمدى شعوري بالسعادة على كل الإنجازات الجميلة التي حققتها خلال وجودي في المجالين الإعلامي والفني اللذين بدأتهما في العام 2003، لكنني حزينة على نقطة واحدة فقط وهي أنني أنهيت مسيرتي تلك بالمشاركة في تقديم حفل غنائي أقيم قبل أيام في الكويت، إذ أعتبره من أفشل الحفلات على مستوى التنظيم التي شاركت فيها».

ونفت الحربي أن يكون هذا القرار الذي اتخذته موقتاً، وقالت: «لست ممن يتخذون قراراً يعتبر مصيرياً ومن ثمّ يرجعون بالكلام الذي قالوه، وكما قلت لك قبل قليل، إنني لو لم أكن مقتنعة تماماً بفكرة اعتزالي، لما كنت أقدمت على هذه الخطوة نهائياً».

الراي – علاء محمود

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