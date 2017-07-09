“شورت” أروى يثير ضجّة! on July 9, 2017

تعرضت الفنانة أروى لانتقادات من بعض المعجبين من أهل الخليج، بسبب ظهورها بملابس وصفوها بكونها غير مناسبة.

أروى نشرت صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وهي ترتدي ملابس صيفية خفيفة، إضافة إلى شورت باللون الفاتح، تظهر بها للمرة الأولى، مما تسبب بهجوم شديد عليها، واتهامات بعدم احترامها لعادات وتقاليد المجتمع الخليجي.

يشار إلى أنّها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المطربة اليمنية أروى لانتقادات بسبب ملابسها، فقد سبق وأن ارتدت بنطلون جينز ممزقا في إحدى جلساتها التصويرية، مما تسبب بهجوم مشابه استمر عدة أيام، لكنها لم تعتذر أو توضح موقفها، وهو ما جعل البعض ينتظر منها هذه المرة اعتذارا عن اللوك الجديد أو حتى توضيح لأسباب الظهور بهذا الشكل، الذي اعتبره الجمهور الخليجي غير مقبول.

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