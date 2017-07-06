فادي حرب يشعل مهرجان بعقلين بحضور الآلاف on July 6, 2017

أحيا النجم فادي حرب سهرة ناجحة جداً ضمن فعاليات مهرجان (مرج بعقلين) من تنظيم (بعقلين فرحتنا) وبالتنسيق مع بلدية بعقلين، بحضور جمهور كبير جداً احتشد من كل قرى مناطق الشوف وقضوا أجمل الأوقات على أنغام أغنيات فادي القديمة والجديدة وأغنيات اختار تقديمها لكبار النجوم.

كان ملفتاً جداً تفاعل الجمهور مع (بتآمني بالحب) وطلبها أكثر من مرة، الأغنية التي قدمت فادي بطريقة جديدة من حيث الأداء والرومانسية العالية التي ترجمها بإحساس بارز، مقدّماً موضوع الحب ضمن إشكالية جديدة.

كذلك رددوا كلمات (والله مبسوط) و(شو باكي) وأغنيات أخرى معه، في سهرة امتدت لحوالي الساعة والنصف.

فادي سعيد جداً بنجاح (بتآمني بالحب) الكبيرمن ألحان وكلمات فارس اسكندر ويستعد لإصدارأغنية جديدة وتصويرها قريباً، كما يشارك في إحياء عدد من المهرجانات اللبنانية، كما سيحيي حفلات عدة بين دبي وبيروت.

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