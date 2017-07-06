حقيقة وفاة يحيى الفخراني on July 6, 2017

أكد النجم الكبير يحيى الفخرانى ، أنه يتوجه إلى المسرح الآن، لتقديم عرض “ليلة من ألف ليلة وليلة”، على المسرح القومى، مشيرا إلى أنه فوجئ منذ قليل بشائعات عن وفاته، وعلم بذلك من الدكتور أحمد عكاشة عبر اتصال هاتفى، مطمئنا جمهوره قائلا أنا بخير.

يذكر أن الفنان الكبير يحيى الفخرانى مازال يعرض مسرحيته “ليلة من ألف ليلة وليلة”، بعد النجاح الكبير الذى حققه من خلالها، ونجاحه فى إعادة الجمهور لمسارح الدولة مرة أخرى.

“مسرحية “ليلة من ألف ليلة” تدور أحداثها حول “شحاذ” يدعى “شحاتة” لديه ابنة “نجفة” يتم اختطاف زوجته، وبعد عدة سنوات يقابل الرجل الذى اختطف زوجته ويصير بينهما ثأر.

يشارك فى البطولة لطفى لبيب، هبة مجدى، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، والمطرب محمد محسن، موسيقى وألحان أحمد صدقى، ديكور محمد الغرباوى، أزياء نعيمة العجمى، تنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر، وإخراج محسن حلمى.

يحيى الفخرانى يسخر من شائعة وفاته: أنا بخير وبعرض “ألف ليلة” على القومى

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