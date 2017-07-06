تجدّد النزاع بين ورثة ملحم بركات .. فمن الرابح؟ on July 6, 2017



أكدت مصادر متابعة لقضية النزاع بين ورثة الموسيقار الراحل ملحم بركات، المتمثلة في النزاع القائم بين طليقته المغنية مي حريري وزوجته الأولى رندة بركات، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد بداية أحكام من المحكمة المتخصّصة في هذا المجال.

ملحم جونيور سينال كل حقوقه

ووفق المصادر فإن المحكمة ستقرّ بضرورة منح ملحم جونيور، وهو ابن ملحم بركات من مي حريري، حقوقه كاملة، بعدما حاول أشقاؤه – بإيعاز من والدتهم رندة بركات – إغفال حقوق جونيور في بعض الأملاك والعقارات التي ورثها هؤلاء عن والدهم.

مسار جديد للقضيّة

وقالت المعلومات إن مي حريري وكّلت المحامي علي العطار للبت وتقديم دفوع حول ما حصل مع ابنها، وكيفية إبعاده عن كلّ ما يتعلق بوالده الموسيقار ملحم بركات حتى قبل رحيله، خصوصاً عندما كان ملحم بركات تعباً في المستشفى ومُنعت طليقته حريري ونجله من الدخول للاطمئنان على صحته.

من هنا سيكون للقضية التي شغلت الرأي العام لفترة امتدّت أشهراً مسار جديد قد يقلب المعادلات، خصوصاً أن مي حريري لديها أوراق ودلائل تدين إخوته الذين لا همّ لهم سوى إبعاد جونيور عن آل بركات.

يُذكر أن ملحم جونيور يملك موهبة غنائية جيدة وتعمل والدته على تنمية ذلك، واستغلال اسمه من أجل الترويج له في المستقبل وفتح آفاق قد تسبق أخاه وعد بركات الذي أعلن امتهانه للغناء، وهو لا يملك أدنى موهبة وفق متابعين، وهم يجاملونه أكثر من إعجابهم به.

(نواعم)

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