بالصور.. غادة عبد الرازق تتخطى أزمتها وتحتفل بعيد ميلادها on July 6, 2017

رشا حمدي

احتفلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بعيد ميلادها الـ47 مع ابنتها الوحيدة روتانا ومجوعة من أصدقائها المقربين.

ونشرت النجمة المصرية عبر صفحتها على إنستغرام صوراً من الاحتفال تعكس أجواء الفرح والسعادة.

وظهرت غادة في الصور بلوك بسيط إذ ارتدت “تيشيرت” كاجوال وتخلت عن مساحيق التجميل، ولمت شعرها إلى الأعلى.

وتحاول غادة عبدالرازق أن تتخطى الأزمة التي مرت بها مؤخراً بعد أن نشرت فيديو فاضح لها أظهر مناطق حساسة من جسدها دون قصد، لتصبح حديث الساعة خلال اليومين الماضيين، كما أنها وعلى ما يبدو تحاول أن تعيش حياتها بطبيعية مجددا خاصة بعدما أفصحت عن معاناتها من مشاكل نفسية منذ 22 عاماً تتناول على إثرها أدوية تتسبب في إصابتها بالهذيان.

فوشيا

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