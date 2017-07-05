غادة عبد الرازق مرة اخرى لايف: الفيديو صحيح وكنت واخدة دواء دوخني on July 5, 2017

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، في لايف جديد على إنستجرام، إن الفيديو المثير للجدل لم يكن مفبركا، ولم تستطع أن تقول ذلك إلا بعد أن نصحها بعض أصدقائها بأن تخرج؛ لتعلن أنه مفبرك، موضحة: «مكنتش قادرة أقول الكذبة بس ده حقيقي، أنا كنت واخدة دواء دوخني، ومكنتش سكرانة.. ديه أدوية نفسية، وبتعمل حالة هذيان».

وأضافت: «أنا غلطتي إني طيبة وعلى سجيتي، وزي الحمارة، أنا مش عارفة أقول إيه، فكرت كتير قبل ما أطلع اللايف ده، بس حقيقي آخر مرة»، وانهارت الفنانة من البكاء خلال الفيديو.

غادة عبد الرازق ،قالت في لايف جديد على إنستجرام، إن الفيديو المثير للجدل لم يكن مفبركا، ولم تستطع أن تقول ذلك إلا بعد أن نصحها بعض أصدقائها بأن تخرج؛ لتعلن أنه مفبرك، موضحة: «مكنتش قادرة أقول الكذبة بس ده حقيقي، أنا كنت واخدة دواء دوخني، ومكنتش سكرانة.. ديه أدوية نفسية، وبتعمل حالة هذيان». وأضافت: «أنا غلطتي إني طيبة وعلى سجيتي، وزي الحمارة، أنا مش عارفة أقول إيه، فكرت كتير قبل ما أطلع اللايف ده، بس حقيقي آخر مرة»، وانهارت الفنانة من البكاء خلال الفيديو.

التعليقات