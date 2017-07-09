فيديو.. شاب يتناول 4 زجاجات مشروبات غازية في ثوان on July 9, 2017

أثار شاب ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقدرته على شرب 4 زجاجات من المشروبات الغازية في وقت قياسي.



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في بداية الفيديو، يمكن رؤية الشاب يجلس أمام الكاميرا، ويبدأ في شرب زجاجتين كبيرتين من الصودا قبل أن يتبعهما بزجاجتين أصغر في الحجم.تم مشاركة الفيديو عبر صفحة شنجهايست، وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة.