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فيديو.. شاب يتناول 4 زجاجات مشروبات غازية في ثوان
on July 9, 2017
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أثار شاب ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقدرته على شرب 4 زجاجات من المشروبات الغازية في وقت قياسي.
في بداية الفيديو، يمكن رؤية الشاب يجلس أمام الكاميرا، ويبدأ في شرب زجاجتين كبيرتين من الصودا قبل أن يتبعهما بزجاجتين أصغر في الحجم.
تم مشاركة الفيديو عبر صفحة شنجهايست، وحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة.
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