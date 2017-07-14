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عاجل: نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يعلن تعاقده مع كايل ووكر مدافع توتنهام on July 14, 2017

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