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» عاجل: مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني في سوريا ، هو “بهرام مهرداد”
عاجل: مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني في سوريا ، هو “بهرام مهرداد”
on July 14, 2017
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عاجل: أعلنت مصادر إيرانية عن مقتل قيادي في #الحرس الثوري الإيراني جديد في سوريا ، يدعى “بهرام مهرداد”
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