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عاجل: مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني في سوريا ، هو “بهرام مهرداد” 

on July 14, 2017

عاجل: أعلنت مصادر إيرانية عن مقتل قيادي في #الحرس الثوري الإيراني جديد في سوريا ، يدعى “بهرام مهرداد” 

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