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» مستشفى السان جورج عجلتون بحاجة الى دم B+ للمريضة ملفينا منصور سلامة للتبرع: 70272052
مستشفى السان جورج عجلتون بحاجة الى دم B+ للمريضة ملفينا منصور سلامة للتبرع: 70272052
on July 13, 2017
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مستشفى السان جورج عجلتون بحاجة ماسة الى دم من فئة B+ للمريضة ملفينا منصور سلامة للتبرع يرجى الاتصال على الرقم: 70272052
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