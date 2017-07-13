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‏مستشفى السان جورج عجلتون بحاجة الى دم B+ للمريضة ملفينا منصور سلامة للتبرع: 70272052 on July 13, 2017

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