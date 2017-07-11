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‏عملية أمنية في عرسال أدت الى مقتل الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك ياسر الغاوي

on July 11, 2017

‏عملية أمنية نوعية لمخابرات الجيش في بلدة عرسال أدت الى مقتل الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك السوري ياسر الغاوي

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