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‏اشكال في القرقف ـ عكار بين “ع. الطحش” و”ح. العلي” وشقيقه من جهة اخرى ما ادى الى اصابة الاول ونقله الى المستشفى

on July 11, 2017

‏اشكال ليلا في بلدة القرقف ـ عكار بين “ع. الطحش” و”ح. العلي” وشقيقه من جهة اخرى ما ادى الى اصابة الاول ونقله الى المستشفى للعلاج

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