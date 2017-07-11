الرئيسية » عاجل » ‏اشكال في القرقف ـ عكار بين “ع. الطحش” و”ح. العلي” وشقيقه من جهة اخرى ما ادى الى اصابة الاول ونقله الى المستشفى

‏اشكال في القرقف ـ عكار بين “ع. الطحش” و”ح. العلي” وشقيقه من جهة اخرى ما ادى الى اصابة الاول ونقله الى المستشفى on July 11, 2017

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