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عاجل.. الدول الأربع المقاطعة لقطر تصدر بيانًا مشتركًا بعد توقيع اتفاقية بين واشنطن والدوحة

on July 11, 2017

عاجل.. الدول الأربع المقاطعة لقطر تصدر بيانًا مشتركًا بعد توقيع اتفاقية بين واشنطن والدوحة

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