ورد الآن
الرئيسية » أمن وحوادث, عاجل » العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة بالشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك

العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة بالشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك

on July 11, 2017


‏معلومات للـLBCI : العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة بالشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك التي داهمها الجيش بعرسال

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com