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العثور على حزام ناسف و7 عبوات ناسفة بالشقة التي كان يتواجد فيها الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك on July 11, 2017

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