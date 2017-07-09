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‏كنعان:الرئيس الحريري عبّر من موقعه عن دعمه للمؤسسة العسكرية وقضية عودة النازحين 

on July 9, 2017

‏كنعان:الرئيس الحريري عبّر من موقعه عن دعمه للمؤسسة العسكرية وقضية عودة النازحين الى بلادهم يجب ان لا تكون محط خلاف

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