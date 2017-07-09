الرئيسية » عاجل » كنعان: اذا كان من توجّه لدى أي طرف في لبنان يستهدف الجيش فنحن ضده لاي جهة انتمى

كنعان: اذا كان من توجّه لدى أي طرف في لبنان يستهدف الجيش فنحن ضده لاي جهة انتمى on July 9, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net