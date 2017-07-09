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» كنعان: اذا كان من توجّه لدى أي طرف في لبنان يستهدف الجيش فنحن ضده لاي جهة انتمى
كنعان: اذا كان من توجّه لدى أي طرف في لبنان يستهدف الجيش فنحن ضده لاي جهة انتمى
on July 9, 2017
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كنعان ل”صوت لبنان (93.3)”: اذا كان من توجّه لدى أي طرف في لبنان يستهدف الجيش فنحن ضده لاي جهة انتمى
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