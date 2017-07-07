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» تعيين جلسة الحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل ورفاقه في 20/10/2017
تعيين جلسة الحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل ورفاقه في 20/10/2017
on July 7, 2017
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تعيين جلسة الحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل ورفاقه في 20/10/2017
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