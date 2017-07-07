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» عاجل.. تيلرسون: هناك عملية انتقال سياسي في سوريا بعيداً عن الأسد وعائلته
عاجل.. تيلرسون: هناك عملية انتقال سياسي في سوريا بعيداً عن الأسد وعائلته
on July 7, 2017
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عاجل من ألمانيا.. تيلرسون: ستكون هناك عملية انتقال سياسي في سوريا بعيداً عن الأسد وعائلته
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