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عاجل.. تيلرسون: هناك عملية انتقال سياسي في سوريا بعيداً عن الأسد وعائلته

on July 7, 2017

عاجل من ألمانيا.. تيلرسون: ستكون هناك عملية انتقال سياسي في سوريا بعيداً عن الأسد وعائلته

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