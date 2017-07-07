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» الخارجية القطرية: موقف قطر ثابت ومعروف برفضه للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه
الخارجية القطرية: موقف قطر ثابت ومعروف برفضه للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه
on July 7, 2017
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الخارجية القطرية: موقف قطر ثابت ومعروف برفضه للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه
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