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» وهاب: المطران نصار تلميذ للمسيح و يقول الحق في وجه السلاطين
وهاب: المطران نصار تلميذ للمسيح و يقول الحق في وجه السلاطين
on July 6, 2017
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وهاب عبر تويتر: المطران الياس نصار تلميذ حقيقي للسيد المسيح وهو الذي يقول كلمة الحق في وجه السلاطين الجائره
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