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‏وهاب: المطران نصار تلميذ للمسيح و يقول الحق في وجه السلاطين 

on July 6, 2017

‏وهاب عبر تويتر: المطران الياس نصار تلميذ حقيقي للسيد المسيح وهو الذي يقول كلمة الحق في وجه السلاطين الجائره

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