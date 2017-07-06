عاجل: انفجار في محطة حافلات في حماة السورية وسقوط ضحايا
on July 6, 2017
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عاجل: انفجار في محطة انطلاق حافلات في حماة السورية وسقوط قتلى وجرحى.
قتيلان و9 جرحى في حصيلة أولية لتفجير استهدف كراجات انطلاق الحافلات نحو مصياف في مدينة حماة.
قتلى ومصابون في تفجير إرهابي في محطة حافلات بمدينة حماة غربي سوريا.
قال التلفزيون السوري، إن انفجاراً وقع، اليوم الخميس، 6 يوليو/ تموز، في محطة للحافلات في مدينة حماة غربي سوريا.
وكان سلاح الجو السوري دمر مقرات داعش وقتل العشرات منهم بريف حماه .
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