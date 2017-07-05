ورد الآن
الرئيسية » عاجل »  طوني نعمان بحاجة لدم   (O+) في مستشفى سيدة لبنان للتبرع : 728141/03

 طوني نعمان بحاجة لدم   (O+) في مستشفى سيدة لبنان للتبرع : 728141/03

on July 5, 2017

السيد طوني نعمان بحاجة ماسة لدم من فئة (O+) في مستشفى سيدة لبنان للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم: 728141/03

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com