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» ا ف ب: مقتل مسلم من اقلية الروهينغا واصابة ستة آخرين بجروح ضربا بايدي حشد من البوذيين في بورما
ا ف ب: مقتل مسلم من اقلية الروهينغا واصابة ستة آخرين بجروح ضربا بايدي حشد من البوذيين في بورما
on July 5, 2017
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ا ف ب: مقتل مسلم من اقلية الروهينغا واصابة ستة آخرين بجروح ضربا بايدي حشد من البوذيين في بورما
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