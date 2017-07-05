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ا ف ب: مقتل مسلم من اقلية الروهينغا واصابة ستة آخرين بجروح ضربا بايدي حشد من البوذيين في بورما

on July 5, 2017

ا ف ب: مقتل مسلم من اقلية الروهينغا واصابة ستة آخرين بجروح ضربا بايدي حشد من البوذيين في بورما

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