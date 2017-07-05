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» أردوغان: ستظل علاقتنا مع قطر قوية وإذا ما طلبت منا سحب القاعدة العسكرية سنفعل
أردوغان: ستظل علاقتنا مع قطر قوية وإذا ما طلبت منا سحب القاعدة العسكرية سنفعل
on July 5, 2017
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أردوغان: ستظل علاقتنا مع قطر قوية وإذا ما طلبت منا سحب القاعدة العسكرية سنفعل
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