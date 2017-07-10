تعرف على أرخص 5 دول في المعيشة والعمل حول العالم on July 10, 2017

العالم دولة كبيرة يتنقل أفرادها بين أرجائها بهدف توفير فرص معيشية أفضل، أو البحث عن عمل مناسب يوفر حياة كريمة بصورة أفضل؛ لذا يتنقل العديد يوميًا بين دول العالم ولكن في أحيان كثيرة يحكم شرط أساسي هذا التنقل، وهو تكلفة المعيشة والعمل في هذه الدولة التي سيتوجه لها.



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ووفق استفتاء حول أرخص الدول من ناحية المعيشة بالنسبة للعاملين في الخارج، أجرته مؤسسة «إنتر نايشنز» المختصة بشؤون المغتربين حول العالم والذي شمل أكثر من 14 ألف شخص مغترب من جنسيات مختلفة، قاموا بتقييم الحياة في الخارج بدرجات من 1 إلى 7، خلص إلى قائمة مكونة من 5 دول هي التي استطاعت أن تفوز بلقب أرخص الدول حول العالم، نستعرضها في الألبوم أعلاه.