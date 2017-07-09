هنود يضحون بكبار السن لإطعام النمور on July 9, 2017

ذكرت وسائل إعلام هندية، أن أهالي أحدى القري يضحون بالمسنين، ليكونوا فريسة للنمور بالمحميات وذلك حتى يطالبوا بتعويضات من الحكومة، حيث تنص القوانين على أن من يتعرض للهجوم خارج حدود المحمية، فإن أسرة الضحية تكون مؤهلة، للحصول على مبالغ مالية من الدولة.

وعقب ارتفاع عدد الضحايا جراء هجمات النمور، بدأ مسؤولو المحمية في الاشتباه في أن شيئا مريباً يحدث.

وبعد جمع ما يكفي من الأدلة اتهم القرويون بإرسال المسنين إلى المحمية عمداً حتى يتمكنوا من المطالبة بالتعويض من الحكومة، وبرروا ذلك بأن الضحايا تطوعوا بذلك، حتى يمكن لأسرهم أن يعيشوا حياة أفضل، كما أعلن أحد المسؤولين أن الأمر تمت إحالته إلى الهيئة الوطنية لحماية الحياه البرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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