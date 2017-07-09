اتهمته بنشر صورها العارية.. مغنية أمريكية تقاضي خطيبها السابق on July 9, 2017

(CNN)– تقدمت المحامية، ليزا بلوم، وموكلتها المغنية الأمريكية بلاك شاينا، الجمعة، بطلب للحصول على أمر تقييدي مؤقت ضد خطيبها السابق، روب كارداشيان، متهمة إياه بالتشهير بها ونشر صوراً عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته اتهم كارداشيان خطيبته السابقة بـ “الخيانة وتعاطي المخدرات،” وهذا ما دفعه إلى نشر صور لها وهي عارية على انستغرام.

وعلى الرغم من أن إدارة الموقع أوقفت حساب كارداشيان، إلا أنه لم يتوقف عند هذا الحد، حيث نشر المزيد من الصور العارية لشاينا عبر حسابه على تويتر، والذي سرعان ما تم حذفه أيضاً بسبب خرقه لقوانين الاستخدام.

وأفادت المحامية بأن “هذه القضية مهمة للدفاع عن حقوق المرأة، فالعديد من النساء يتعرضن للتنمر الإلكتروني بسبب علاقاتهم السابقة.” مضيفة أن “هذا يعد تحرشاً.”

ومن المفترض أن تترافع بلوم في محكمة بلوس أنجلوس برفقة شريكها المحامي، والتر موسلي، لمطالبة كارداشيان بـ”التصرف بشكل ناضج تجاه والدة طفلته.”

ويشار إلى أن شاينا أنجبت طفلاً من مغني الراب تايجا، وبعد انفصالهما، واعد تايجا الشقيقة الأصغر لروب كارداشيان، كايلي جينر. وفي إبريل/ نيسان 2016، أعلن روب وشاينا خطوبتهما، وفي وقت لاحق من الشهر، أعلن الثنائي عن حمل شاينا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، رزق كارداشيان وشاينا بطفلة سموها، دريم.

وبعد مرور شهر، أكد كارداشيان على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصاله من خطيبته، مضيفاً أنها أخذت أثاث المنزل الذي تشاركه الثنائي مع الطفلة. ويجدر بالذكر أن علاقة الثنائي كانت مشهورة جداً، حيث وثقت بعضاً منها عام 2016، في برنامج تلفزيوني حمل اسميهما، “روب وشاين

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