فيديو.. لن تصدق ماذا حدث في الكويت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة on July 5, 2017

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تأثير ارتفاع درجات الحرارة على طبقة الأسفلت في الكويت.

حيث تسببت درجات الحرارة المرتفعة في غرس إطارات السيارات في الأسفلت على الطريق بعد انصهار الطبقة العليا منه، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ولم يتثنى لنا التأكد من مدى صحة المقطع المتداول عبرصفحات التواصل الإجتماعي .



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وحسب ما ذكرته وكالة “الأناضول”، فإن الكويت تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، خلال هذه الفترة من العام، وسجلت خلال الأسبوع الماضي 52 درجة مئوية في الظل، في حين ترتفع إلى أكثر من 62 درجة في الشمس.وكانت بلدية الكويت قد أعلنت، صباح الإثنين، تغيير مواعيد تشييع جثامين الموتى في الفترة المسائية لتكون بعد صلاة العشاء، بدلًا من صلاة العصر، من جراء ارتفاع درجات الحرارة.