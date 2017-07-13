طيران ناس يعود إلى بيروت بـ 4 رحلات في الأسبوع on July 13, 2017

بدأ طيران ناس، الناقل الوطنـي السـعودي، بيع تذاكـر ســفر بين الرياض والعاصمة اللبنانية بيروت ـ ذهاب وعودة ـ ابتداءً من 10 يوليو الجاري.

ويبــدأ طيـران ناس، بتسيير 4 رحلات أسبوعية تربط بين كل من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار رفيق الحريري في بيروت.

ويتمكن ضيوف الناقل الوطنــي الســفر للوجهة المذكورة من خلال الاستفادة من العــروض القويـــــة والأسعار التنافسية المعهودة لدى طيران ناس، تزامنًا مع فترة الإجازة الصيفية.



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وتعليقًا على ذلك، قال بندر المهنا الرئيس التنفيذي لناس القابضة :”نبدأ بإطلاق موعد حجز التذاكر مع حلول فصل الصيف وموسم الأعياد استجابة لرغبات ضيوف فلاي ناس، وتقديم جدول واسع من الخيارات المنافسة والأقل سعرًا لتجربة سفر ممتعة ومريحة على متن أسطولنا الحديث، مما يقوي الشبكة الإقليمية الأساسية ويعزز شبكة خطوطنا الواسعة”.وتتاح تذاكر الرياض – بيروت، من خلال موقع طيران نـــاس الرســمي، وتطبيقه علــى الهواتــف الذكية، ووكلاء طيران ناس المعتمدين والموزعين على مستوى العالم.وستمنح الرحلات الجوية من خلال أوقاتها وأسعارها التشجيعية المســـــافرين خيارات مناســـبة لمواعيد السفر والاستفادة من نقاط ناسمايلز.