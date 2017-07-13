طيران ناس يعود إلى بيروت بـ 4 رحلات في الأسبوع

بدأ طيران ناس، الناقل الوطنـي السـعودي، بيع تذاكـر ســفر بين الرياض والعاصمة اللبنانية بيروت ـ ذهاب وعودة ـ ابتداءً من 10 يوليو الجاري.
ويبــدأ طيـران ناس، بتسيير 4 رحلات أسبوعية تربط بين كل من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار رفيق الحريري في بيروت.
ويتمكن ضيوف الناقل الوطنــي الســفر للوجهة المذكورة من خلال الاستفادة من العــروض القويـــــة والأسعار التنافسية المعهودة لدى طيران ناس، تزامنًا مع فترة الإجازة الصيفية.
وتتاح تذاكر الرياض – بيروت، من خلال موقع طيران نـــاس الرســمي، وتطبيقه علــى الهواتــف الذكية، ووكلاء طيران ناس المعتمدين والموزعين على مستوى العالم.
وستمنح الرحلات الجوية من خلال أوقاتها وأسعارها التشجيعية المســـــافرين خيارات مناســـبة لمواعيد السفر والاستفادة من نقاط ناسمايلز.
التعليقات
Share this on WhatsApp
No comments yet... Be the first to leave a reply!