أميركان إيرلاينز تنهي شراكتها مع “القطرية” on July 13, 2017

أعلنت “اميركان ايرلاينز” الأربعاء إنهاء شراكتها مع “الخطوط الجوية القطرية” بسببب الخلاف المستمر بينها وبين الشركة القطرية بسبب تلقيها بحسب الشركة الاميركية إعانات حكومية غير مشروعة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر واحد على إعلان “الخطوط الجوية القطرية” عزمها على الاستحواذ على حوالى 10% من رأسمال “اميركان ايرلاينز” في وقت تمر فيه الدوحة بأخطر أزمة دبلوماسية بينها وبين أربع دول عربية هي السعودية والامارات والبحرين ومصر.

وعملياً فإن قرار “اميركان ايرلاينز” ينهي اتفاقية “الشراكة بالرمز” (كودشير) القائمة بينها وبين الشركة ولن ينعكس على النتائج المالية للشركة الاميركية، كما أكدت الأخيرة، وقالت الشركة الأميركية في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن قرار إنهاء الشراكة هو “امتداد لموقفنا من الإعانات غير المشروعة التي يتلقاها هذا الناقل من حكومته”.

ويتهم تحالف شركات طيران أميركية يضم خصوصا “اميركان ايرلاينز” و”دلتا ايرلاينز” و”يونايتد”، “الخطوط الجوية القطرية” بتلقي إعانات مالية حكومية غير مشروعة منذ 2004 بلغت قيمتها 42 مليار دولار، الأمر الذي أتاح للشركة بيع تذاكر بأسعار زهيدة لا يمكن للشركات الأميركية منافستها.

وتعني “الشراكة بالرمز” بين شركتي طيران أن تضع الواحدة منهما رمزها على رحلات تشغّلها الشركة الأخرى مما يتيح لزبائنهما السفر على متن رحلات للشركتين من دون تحمّل مصاريف إضافية أي كما لو كانت شركة واحدة تشغّل هذه الرحلات.

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