ريما البارودي تتلقى جائزة التميز في التسويق من مجموعة فنادق انتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا on July 11, 2017

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 يوليو، 2017: حصلت ريما بارودي، مديرة العلاقات العامة والاتصالات والتسويق على جائزة التميز في التسويق من ’مجموعة فنادق انتركونتيننتال‘ في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وذلك خلال ورشة عمل ’مجموعة فنادق انتركونتيننتال‘ التي استضافتها الدوحة في شهر مايو الماضي.

يُشار إلى أن السيدة البارودي عملت مع ’مجموعة فنادق انتركونتيننتال‘ طوال السنوات الـ16 الماضية؛ حيث بدأت مسيرتها المهنية في فندق ’انتركونتيننتال الأردن‘ في عام 2001 قبل انضمامها إلى ’انتركونتيننتال أبوظبي‘ في عام 2006 للمساعدة في التحضيرات لإعادة افتتاح المنشأة بعد تجديدها.

وقد أشرفت ريما على استراتيجية العلاقات العامة والتسويق والاتصالات والتوجيه ووضعت خطة شاملة لوضع فندق ’انتركونتيننتال أبوظبي‘ ضمن فنادق الخمس نجوم الرائدة في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وكوجهة لتناول أطايب الطعام للضيوف والسكان المحليين على حد سواء.

لعبت ريما، خلال فترة عملها مع ’انتركونتيننتال أبوظبي‘ دوراً حيوياً في إطلاق أهم المطاعم الحائزة على الجوائز المرموقة في الفندق بما في ذلك المطعم البرازيلي ’تشاماس‘ – تشوراسكاريا ومقهى ’بيلجن كافيه‘ ومطعم ’سيركو‘ الشهير الذي افتتح في أبوظبي في عام 2014 والمطعم اللبناني ’بيبلوس سور مير‘ الذي تم تجديده وأعيد افتتاحه في ربيع 2015 ومطعم تشو جاو الآسيوي العريق الذي تم إفتتاحه مؤخراً.

وتعليقاً على حصول ريما على الجائزة، قال إيفور بريستوود، المدير العام لفندق ’انتركونتيننتال أبوظبي‘: “إن تفاني ريما في العمل والتنسيق مع شبكة قوية من وسائل الإعلام ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء، وضع الفندق في مصاف أهم الفنادق من فئة خمس نجوم في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تميزت ريما في الترويج للمطاعم داخل الفندق وحققت نجاحاً كبيراً في تسليط الضوء على فندق ’انتركونتيننتال أبوظبي‘ كوجهة راقية لذواقة الطعام المميزين. وتعدّ تجربة ريما الواسعة وتفانيها الثابت من العوامل الرئيسية لنجاح الفندق، ونحن سعداء بتكريمها بهذه الجائزة “.

من جانبها، قالت ريما تعليقاً على فوزها بهذه الجائزة: “أنا مسرورة جداً للحصول على هذه الجائزة التي تمنحني دفعاً كبيراً للمضي قدماً. لقد كان العمل مع علامة ’مجموعة فنادق انتركونتيننتال‘ على مدار السنوات الـ16 الماضية شرفاً كبيراً بالنسبة لي، واتطلع إلى مواصلة عملي جنباً إلى جنب مع أشخاص يشاطرونني ذات الحماس لمنطقتنا وجهودنا المبذولة لضمان مستقبل مستدام لقطاعنا”.

يُعتبر فندق ’انتركونتيننتال أبوظبي‘ معلماً بارزاً في قلب العاصمة الإماراتية، ويقع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط المدينة الصاخب ومركز أبوظبي الدولي للمعارض ومطار أبوظبي الدولي.

يضم الفندق 390 غرفة وجناحاً بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المطاعم وأركان المشروبات حيث يمكن للنزلاء الاسترخاء وتجديد نشاطهم وقضاء أجمل الأوقات.

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