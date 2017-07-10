ثاني شركات الطيران الفرنسية آغل أزور (Aigle Azur) تعلن عن إطلاق خدماتها في بيروت on July 10, 2017

بيروت، لبنان، تموز 2017: تحت رعاية وحضور وزير الساحة اللبنانية الاستاذ أواديس كيدانيان، أعلنت شركة الطيران الفرنسية آغل أزور عن إطلاق خدماتها في بيروت. تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي في فندق لو غراي وسط المدينة، بجضور رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لآغل أزور السيد مايكل هاملنك ومدير التسويق السيد السيد تياغو مارتينز، إضافة إلى حشد من أهل الصحافة والإعلام.

وأعلنت ثاني شركات الطيران في فرنسا التي تحمل أكثر من 70 عاما من الخبرة، عن مباشرة العمل في الخط الجديد الذي يربط بين باريس وبيروت، ابتداءاً من حزيران بوتيرة 4 رحلات أسبوعياً، لتتخطى بذلك عدد رحلاتها الأسبوعية ال 300 رحلة.

وفي المناسبة علّق رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لآغل أزور السيد مايكل هاملنك قائلًا: ” يسرّنا إطلاق خدماتنا في بيروت اليوم، ونحن ملتزمون بالانفتاح على اسواق جديدة ستوفر خيارات أكثر للسفر مع خدمات درجة رجال الاعمال والدرجة الاقتصادية، وذلك في إطار استمرارية خططنا لتطوير إستراتيجيتنا لتنمية الطائرات المتوسّطة.”





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وأضاف: “نحن واثقون أن الخط الجديد بين بيروت وباريس سيسهم في تعزيز قدرات النقل الجوي محليا ودوليا، وسيشهد المسافرون مستويات متميزة من الجودة والرفاهية بكافة مراحل السفر، بدءًا من حجز الرحلة، إلى الخدمة على متن الطائرة وعلى الأرض أيضا، ونتوقع ان نرى نموا جيدا للسياحة والتجارة على هذا الخط.”وستقوم الشركة التي تضم أسطولا من 11 طائرة تسافر إلى وجهات دولية متعددة، باستخدام طائرتين من طراز A320 وA319، مزوّدة ب 12 مقعداً لدرجة رجال الأعمال و125 مقعداً للدرجة الإقتصادية للقيام بالرحلات ما بين بيروت وباريس.للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب بيروت 01789987، أو الاتصال بوكيل سفرك المفضّل.