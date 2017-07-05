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استنفار عسكري بسبب التنقيب عن الذهب في المناطق الصحراوية

on July 5, 2017

التنقيب عن الذهب
الدار البيضاء – جميلة عمر
شهدت المناطق الصحراوية استنفارًا عسكريًا لم يشهد له من قبل, بسبب حمى التنقيب عن الذهب في مناطق الصحراء المغربية، خلال الأيام الأخيرة, وكشف مصدر عليم، أن هناك تخوفات من طرف الجيش المغربي، من دخول المنقبين عن الذهب إلى مناطق عسكرية محظورة أو ألغام من بقايا حرب الصحراء، بخاصة بعدما عجت مدينة الداخلة بعروض لبيع معدات التنقيب.

وارتفع الطلب على معدات التنقيب، التي باتت في متناول الكثيرين بعد دخول ماركات صينية رخيصة، وتخصص بعض الموريتانيين المتمرسين في التنقيب في تقديم المساعدة للراغبين في ذلك من سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، بخاصة في مدينة الداخلة

وأضاف أن صحاري المغربية، شهدت إيقاف شخصين ينحدران من مدينة العيون كانا في طريقهما للتنقيب عن الذهب، من قبل القوات المسلحة الملكية، قبل أن يتم إطلاق سراحهما إلى حين مثولهما أمام المحكمة، وتعد المنطقة العسكرية محظورة على المدنيين.

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