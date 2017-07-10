ابراج اليوم الثلاثاء 11-7-2017 تعرف على برجك اليوم توقعات حظك الثلاثاء ١١ تموز ٢٠١٧ on July 10, 2017



نقدم لكم التوقعات اليومية ليوم الثلاثاء 11-07-2017, تعرف على حظك وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 11-07-2017, التوقعات الفلكية فى الابراج , حظك وبرجك اليوم الثلاثاء 11-07-2017.

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برج الحمل الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الحمل ، هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة ، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتية ، لا تتأثر بآراء الآخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدلاً من ذلك ، استخدم هذه المواجهة لإيجاد ما يدعم الحجج المؤيدة لمواقفك ، قد تكتشف فرصة أو فرصتين لتحسين الأمور.

برج الثور الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الثور ، حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال ، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة.

سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه ، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق ، انتفع من تلك الطاقة الصادرة منك قبل أن يفوت الوقت ويمر دون ذلك.

برج الجوزاء الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الجوزاء ، بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار ، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم ، حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين.

حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة ، لكن حاول ألا تغفل عن أهدافك لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.

برج السرطان الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج السرطان ، إذا كنت قد عملت لمدة طويلة للوصول إلى نتائج في مشروع ما ، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق تقدم ، إلا إنه يجب أن تقوم بتخصيص مواردك بكفاءة.

وتأكد من ألا تصبح مهملاً ، أو أن تجرفك مشاعر النجاح. اقبل المساعدة أو النصيحة ممن حولك حيث أن هذا قد يحدث ففي النتائج. لا تشك في قدراتك حيث أنها قد تكون أهم مما تتخيل.

برج الأسد الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الأسد ، سوف تحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل ، كما أن روح الفريق ملحوظة ، اعمل في فريق كلما أمكن ذلك ، لأن هذا يجعلك تشعر براحتك.

قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك ، ما رأيك في إقامة حفلة؟ أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تحمل أي شيء ، لكن لا ترهق نفسك ، وإلا فسوف تعرض صحتك للخطر.

برج العذراء الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج العذراء ، اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك ، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل ، أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون.

لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك ، لكن لا تدع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي ، أنت تشعر بالصحة في الوقت الحالي ، لكن الكثير من الحياة الرغدة قد يؤذي صحتك.

برج الميزان الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الميزان ، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة ، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل ، لا تجعل ذلك يخيفك ، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

في حياتك الخاصة ، أنت بحاجة إلى دافع جديد ، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها ، اكسر قيود الروتين وافعل شيئاً غير تقليدي.د

برج العقرب الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج العقرب ، تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيراً بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك ، كم الطاقة التي بداخلك حالياً تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

كما أنه الوقت المناسب لأخذ عطلة ، حيث ستتمكن هناك من التفكير بذهن صافي وتحديد المشروعات التي ينبغي عليك تركها وتلك التي ترغب في الشروع بها ، من الآن فصاعداً ، الرؤية لديك واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة والتأقلم مع أي موقف تتعرض له.

برج القوس الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج القوس ، ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف ، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة ، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك ، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة ، قد يتأثر جسمك اذا زاد الضغط عليه.

برج الجدي الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الجدي ، يتزايد طموحك إلى ما لا يمكن تحقيقه ، وفي بعض الأحيان ينتابك التساؤل عن النتاج التي قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك العليا من أجل تحقيق أحلامك ، لا تنجرف وراء تلك الأفكار.

يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض الشيء ، عليك أن تعي جيدًا قيمة ما لديك ، وتذكر أن في أغلب الأحيان أبسط الأشياء هي التي تجلب السعادة للفرد.

برج الدلو الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الدلو ، يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تماماً ، لكن لا تبالي بذلك ، إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء ، ستغيب عنا ملذات الحياة.

إذن لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك : بل على العكس ، كن يقظاً ، فالحياة تخبئ دائماً مفاجئات سعيدة.

برج الحوت الثلاثاء 11 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الحوت ، تستعجب حالياً من مدى سهولة الأمور ، استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور وعندها سوف تصبح مستعداً لمواجهة أوقات أكثر توتراً عندما تصعب الأمور.

يمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك ، ولكن يجب أن تبدأ في رد الجميل فوراً ، هكذا تستطيع الاعتماد على مساعدتهم دائماً في المستقبل.

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