ابراج اليوم الاثنين 10-7-2017 ماغي فرح, توقعات حظك اليوم في الابراج 10 يوليو Abraj Today on July 9, 2017

اعرف حظك اليوم الاثنين 10-7-2017 فى توقعات ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الابراج اليومية الذى يضم الكثير من الاسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم الاثنين 10 يوليو 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 10/7/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهارة بيقول ايه، فانت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التى يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الابراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الابراج القمرية التى لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الامور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

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ابراج اليوم الاثنين تاخدك الى عالم يملؤه الاسرار بين النجوم والكواكب التى تظهر لكم ما فى توقعات “حظك اليوم” بتحركات لكل منها اسم فنحن نتابع ايضن مواقع اخبار الابراج اليوم 10/7/2017 على اليوم السابع و ‘‘ابراج مكتوب’’ الاكثر شهرة فى العالم العربى لتتعرفى على حظ الابراج اليوم لجميع المهتمين بالابراج اليومية ولتوفير البحث عن عاوز اعرف حظى النهاردة بيقول اية ونسبة التوافق فى الحب، ونستنج لكم هذه التوقعات من عالم الفلك الذى يدور فى الاعلى حيث يكشف لنا مفاجئات كثيرة ينقلها لنا اساتذه الفلج واليانصيب لعلم “الأبراج” لكشف 12 برج باسماء مختلفة “برج العقرب, برج الدلو, برج الجدى, برج القوس, برج العذراء, برج الثور, برج الحمل, برج الحوت, الميزان, الأسد, السرطان, الجوزاء”.

الابراج اليوم الاثنين 10-7-2017 مع ماغى فرح اشهر علماء الفلك فى العالم العربى ومحببة للجميع وتشتهر بتوقعات فلكية صحيحة ومجموعة اخرى من العلماء لاكتشاف يانصيب حظك اليوم فى الحب والعمل يهتمون بنشر كل جديد لخدمتكم فى “ابراج اليوم” لكشف التوقعات المحتمل حدوثها فى “الأبراج” بعيدا عن التنجيم وكشف الطالع وقراءة الكف، مع جميع العلماء المعروفين “ماغى فرح ، جاكلين عقيقى ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ميشال حايك ، جوي عياد ، هالة عمر”، و ننشر لكم توقعات “ابراج اليوم” فى الحب والعمل والصحة، «ابراج اليوم» التى تتوقع حياتك المستقبلية.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 10-7-2017

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي قد يجعلك أمام خيار صعب ومصاعب شتى وظروف طارئة ترضخ تحت ثقلها .

عاطفياً: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعداداً للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك الذي تكن له حباً عميقاً جداً.

صحياً: لا تأخذ على عاتقك الالتزام بأمور كثيرة قد ترهق وضعك الصحي وتسبب لك مشاكل.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 10-7-2017

مهنياً: يوم جديد يلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به وتنجح في تنفيذ كل مشاريعك التي خططت لها على مدى سنوات.

عاطفياً: تعبّر عن آرائك للشريك، وتتاح لك فرص جيّدة للتواصل معه، وربما تبحث قضية زواج لأحد أفراد العائلة.

صحياً: تخرج من وعكة صحية تترك مضاعفات كبيرة على نفسيتك وتبقيك في حال من القلق.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 10-7-2017

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي يضعك أمام خيار مالي مهم، قد تناقش الأمر مع جهة تبدي بعض التردد وابتعد عن المغامرات وحافظ على الممتلكات.

عاطفياً: تتلقى الكثير من الدعوات وقد تلتقي خلالها الشخص المناسب للبدء بعلاقة جديدة وجدية والتفكير في الارتباط والاستقرار.

صحياً: تستعد لبدء مرحلة جديدة من حياتك الصحية قوامها الرشاقة والنشاط وممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 10-7-2017

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تركّز على حياتك المهنية، وتضع مخطّطات جديدة وتنفتح أمامك بعض الابواب، وتعبّر عن رغباتك.

عاطفياً: قد تُتاح لك فرص استثنائية هذا اليوم، وعلاقتك مميزة مع الجنس الآخر، وتحسن التصرف معه في مختلف الظروف.

صحياً: تضحي بالغالي والنفيس بغية المحافظة على صحتك، وهذا نعم التصرف .

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 10-7-2017

مهنياً: يدعوك هذا اليوم الى الابتعاد عن الضوء والعمل خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج مهما كانت الاعتبارات.

عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.

صحياً: تتراجع الضغوط النفسية وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 10-7-2017

مهنياً: يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً مغلقة ويتيح بعض الفرص التي يجب أن تستغلّها، وخصوصاً أنك في وضع مريح.

عاطفياً: التصرف بمزاجية مع الشريك يدفعه إلى الابتعاد عنك وتجنبك تدريجياً، حاول تحسين تعاطيك معه.

صحياً: على الرغم من حيويتك فإن حياتك المهنية قد تحثك على استجماع قواك والاعتناء بصحتك أكثر فأكثر.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 10-7-2017

مهنياً: التخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر تطوراً في حياتك.

عاطفياً: الرومانسية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، فتذلل المصاعب مهما بلغ حجمها وتقربك منه.

صحياً: أنت عرضة للإصابة بالحساسية إذا تعرضت كثيراً للشمس، فكن حذراً.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 10-7-2017

مهنياً: فرص استثنائية للسفر والتواصل مع بعض الأطراف الخارجية، أو للقاء شخص غريب عنك يحمل إليك مشروعاً.

عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوّة اليوم قبل الغد، والمرحلة المقبلة قد تكون أفضل إذا أحسنت التصرف.

صحياً: عليك مراجعة الطبيب عند الضرورة، لكن لا داعي إلى القلق والخوف.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 10-7-2017

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر في قضية مالية تتعلق بأسهم أو مستندات أو ضمانات أو عائدات مشتركة مع بعض الأطراف..

عاطفياً: لا تدع المخاوف تسيطر عليك وبادر للتقرب إلى الحبيب قبل أن تخسره بلحظة، وعندها قلا تستطيع تعوضه.

صحياً: طباعك السيئة ومزاجك المتقلب سببهما الضغوط التي تتعرض لها أخيراً.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 10-7-2017

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من فسخ عقد او تسارع الأحداث بشأن بعض الشراكات التي يشوبها بعض الغموض.

عاطفياً: تعثّر بعض العلاقات العاطفية وتراجع عن ارتباط سببه على الأرجح سوء تفاهم بسيط استجد وكبح فراملك..

صحياً: قد تصاب بأزمة صحية مفاجئة يتسبب بها أحد المحيطين بك وتترك وحيداً.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 10-7-2017

مهنياً: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعداً لكل جديد في هذا الإطار.

عاطفياً: كثرة انشغالاتك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجاً له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع.

صحياً: لا تنتظر الغد لتبدأ بالحل الناجع للتخلص من البدانة والكولسترول، الحل هو بالرياضة والانتباه إلى نوعية الأكل.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 10-7-2017

مهنياً: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها لنفسك.

عاطفياً: عليك أن تكون صريحاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، وبناء على ذلك تتخذ القرار المناسب بشأن علاقتك به.

صحياً: حاول أن تغير طبعك العصبي واعتمد اللين والهدوء في التعامل مع الآخرين لتبقى مرتاحاً.

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