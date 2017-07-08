ابراج اليوم السبت 8-7-2017 ماغي فرح, توقعات حظك اليوم في الابراج 8 يوليو Abraj Today on July 8, 2017

حظك اليوم السبت 5-7-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرف ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الابراج اليومية الذى يضم الكثير من الاسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم السبت 8 يوليو 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 8/7/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهارة بيقول ايه، فانت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التى يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الابراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الابراج القمرية التى لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الامور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

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برج الحمل السبت 8 يوليو

حظك اليوم برج الحمل ، طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر ، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك.

دافع عن خططك وامض إلى الأمام ، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية. إي من الخيارين سوف يظهر ما إذا كان هدفك واقعي ويستحق عناء الوصول إليه.

برج الثور السبت 8 يوليو

اما حظك اليوم برج الثور ، الآن وقتك سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة ، إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط ، فسوف تكون أصدقاء جدد يلجأ إليك الناس أيضاً في حياتك الخاصة ، قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة.

إذا أبديت رد فعل إيجابي من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها ، احتفل اليوم ما رأيك في أن ترقص ، سوف تعود عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة.

برج الجوزاء السبت 8 يوليو

عن حظك اليوم برج الجوزاء ، مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم ، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق ، قد يكون لذلك تأثيراً إيجابياً على ثقتك بذاتك ، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضاً النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معاً.

بما أنك تشعر بحالتك الجيدة ، فإنك مهتم بصحة الآخرين ، ولكن لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية.

برج السرطان السبت 8 يوليو

حظك اليوم برج السرطان ، يمكنك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق ، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم ، سوف تتلقى دعماً بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية ، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات ، قد تقابل اليوم حب حياتك ، فافتح عينيك جيداً.

برج الأسد السبت 8 يوليو

عن حظك اليوم برج الأسد ، اليوم تمتلك الثقة لتجربة شيء جديد ، ونتيجة لذلك ، قد تمر بتغييرات في الحياة المهنية وفي الحالة الصحية ، وأيضاً في الحياة العاطفية.

لذلك ابدأ بالتعامل مع المشروعات المعد لها منذ مدة واسرع في العمل ، سوف يلاحظ الآخرون هذا المدخل الجديد بإيجابية ، وسوف يقومون بدعمك ، ولكن يجب أن لا تصاب بالغرور.

برج العذراء السبت 8 يوليو

اما حظك اليوم برج العذراء ، في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين ، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود ، إذا استخدمت هذه المعرفة ، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد.

اليوم يبدو أنه ليس هناك مشكلة لا تستطيع حلها ، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل ، فقط عليك ترك التوتر اليومي ورائك.

برج الميزان السبت 8 يوليو

حظك اليوم برج الميزان ، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة ، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل ، لا تجعل ذلك يخيفك ، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

في حياتك الخاصة ، أنت بحاجة إلى دافع جديد ، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها ، اكسر قيود الروتين وافعل شيئاً غير تقليدي.

برج العقرب السبت 8 يوليو

حظك اليوم برج العقرب ، تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيراً بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك ، كم الطاقة التي بداخلك حالياً تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

كما أنه الوقت المناسب لأخذ عطلة ، حيث ستتمكن هناك من التفكير بذهن صافي وتحديد المشروعات التي ينبغي عليك تركها وتلك التي ترغب في الشروع بها ، من الآن فصاعداً ، الرؤية لديك واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة والتأقلم مع أي موقف تتعرض له.

برج القوس السبت 8 يوليو

حظك اليوم برج القوس ، ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف ، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة ، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك ، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة ، قد يتأثر جسمك اذا زاد الضغط عليه.

برج الجدي السبت 8 يوليو

اما حظك اليوم برج الجدي ، يتزايد طموحك إلى ما لا يمكن تحقيقه ، وفي بعض الأحيان ينتابك التساؤل عن النتاج التي قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك العليا من أجل تحقيق أحلامك ، لا تنجرف وراء تلك الأفكار.

يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض الشيء ، عليك أن تعي جيدًا قيمة ما لديك ، وتذكر أن في أغلب الأحيان أبسط الأشياء هي التي تجلب السعادة للفرد.

برج الدلو السبت 8 يوليو

عن حظك اليوم برج الدلو ، يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تماماً ، لكن لا تبالي بذلك ، إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء ، ستغيب عنا ملذات الحياة.

إذن لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك : بل على العكس ، كن يقظاً ، فالحياة تخبئ دائماً مفاجئات سعيدة.

برج الحوت السبت 8 يوليو

حظك اليوم برج الحوت ، تستعجب حالياً من مدى سهولة الأمور ، استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور وعندها سوف تصبح مستعداً لمواجهة أوقات أكثر توتراً عندما تصعب الأمور.

يمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك ، ولكن يجب أن تبدأ في رد الجميل فوراً ، هكذا تستطيع الاعتماد على مساعدتهم دائماً في المستقبل.

حظك اليوم برج الحمل

مهنياً: قد تضيع عليك فرص أو تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك أن تتحرك وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

عاطفياً: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب أو الأهل، وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.

صحياً: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة.

حظك اليوم برج الثور

مهنياً: حين يصبح وقتك ضيقاً عليك أن تتصرف بسرعة، ومع ذلك كن حذراً من ارتكاب الأخطاء أمام الزملاء وبعض الخبثاء.

عاطفياً: عليك أن تستوعب غضب الشريك، ولا تعامله بالمثل في هذه الظروف الحساسة، فأنت بذلك تزيد الطين بلة والمشاكل تعقيداً.

صحياً: يستقر معدّل السكري لديك بعدما التزمت تناول الدواء في الأوقات المحددة.

حظك اليوم برج الجوزاء

مهنياً: عليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبر كي تستطيع العمل ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب.

عاطفياً: تمارس سحرك وجاذبيتك اليوم، فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلباً أو حاجة لأنك تحتل مكانة كبيرة في قلبه.

صحياً: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن.

حظك اليوم برج السرطان

مهنياً: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكاسبك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، لأن التجارب علمتك كيف تتصرّف.

عاطفياً: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً بغية وضع النقاط على الحروف وإنهاء المشاكل.

صحياً: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كل أعضاء الجسم .

حظك اليوم برج الاسد

مهنياً: بعد وقت طويل من الانتظار، أحسم موقفك المتقلب في العمل، لأن ذلك يكون في مصلحتك.

عاطفياً: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غالياً.

صحياً: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وصونا يريحك كثيراً.

حظك اليوم برج العذراء

مهنياً: دخل عطارد كوكبك الاساسي الى برج الأسد، وإذا لم يكن موقعه معاكساً فإنه يسبب بعض التساؤلات والحيرة ويضعك أمام اختبار عليك أن تثبت خلاله كفاءتك.

عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.

صحياً: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة لذلك.

حظك اليوم برج الميزان

مهنياً: تجنّب الانفعالات والاستعراضات أمام الناس، ولا تتفوّه بكلمات تؤثر في حسن سير أعمالك.

عاطفياً: تجاري الشريك في كل ما يطلبه شعوراً منك بالوضع الدقيق الذي يمر به منذ مدة بسبب ظروف عائلية طارئة.

صحياً: إبتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، ثم تراجع صحي أو معنوي وقد تقلق على صحة أحد المقربين.

حظك اليوم برج العقرب

مهنياً: تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.

عاطفياً: بعض التنازلات تؤسّس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق وواعد ومليء بالسعادة والطمأنينة.

صحياً: عليك ان تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية.

حظك اليوم برج القوس

مهنياً: ينتقل عطارد إلى برج الأسد فيعزز صلاتك بالمحيط، ويتحدث عن علاقة لك بالخارج أو عن زيارة تتلقاها من أصدقاء آتين من بعيد.

عاطفياً: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضرور مصارحته به.

صحياً: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يومياً.

حظك اليوم برج الجدي

مهنياً: رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيراً لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار.

عاطفياً: لا تبحث في دفاتر الماضي لمعالجة أخطاء الحاضر، فلكل زمن خصوصيته، عش أيامك كما يجب واعتن بالحبيب كثيراً.

صحياً: مهنياً: هذا اليوم يحمل وعوداً وانتصاراً على بعض المصاعب الصحية.

حظك اليوم برج الدلو

مهنياً: كن حذراً جداً، ولا تفسح للأعداء مجالاً لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد.

عاطفياً: من اليوم فصاعداً قد تضطر إلى التعامل مع الشريك كفريق واحد، وذلك يترك آثاراً إيجابية على أجوائكما..

صحياً: تأمل خيراً بالعلاج الذي تخضع له ولا سيما أن الطب تطور كثيراً وبات قادراً إلى أمور كثيرة.

حظك اليوم برج الحوت

مهنياً: تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة.

عاطفياً: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وقد تنعكس سلباً على العلاقة بينكما، فكن مستعداً للأسوأ.

صحياً: أنت اليوم في حالة صحية جيدة، المطلوب منك الهدوء والراحة إلى أقصى الحدود.

حظك اليوم السبت 5-7-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الابراج اليومية الذى يضم الكثير من الاسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم السبت 8 يوليو 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 8/7/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهارة بيقول ايه، فانت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التى يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الابراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الابراج القمرية التى لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الامور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

حظك اليوم السبت 5-7-2017 فى توقعات عالم ‘‘الابراج’’ مكتوب اليوم السابع التى يعرفها ويتابعها الجميع يوميا لاكتشاف Abraj Today لتعرفى ماذا يخبئ لك برجك فى عالم الابراج اليومية الذى يضم الكثير من الاسرار الفلكية بتاريخ رقم الحظ ليوم السبت 8 يوليو 2017، ‘‘ابراج اليوم’’ 8/7/2017 تكشف لكم الان جميع التفاصيل التى تهم برجك النهارة بيقول ايه، فانت اليوم على موعد مع التسلية بالابراج الفلكية الصحيحة التى يتابعها الجميع كل يوم لاكتشاف الحظ من الابراج Abraj Alyawm التى تختلف من برج الى اخر فى مجموعة الابراج القمرية التى لا يقدر الجميع على قراءة هذه التوقعات ولكن يوجد مختصين يقومو بدراسة عالم الابراج الفلكية التى تدور فى السماء وتظهر فى كل ليلة وتنير السماء حتى الصباح لتظهر لكم تفاصيل سرية عن حياتك فى الحب والعمل وغيرها من الامور اليومية حيث يساعدك القمر فى معرفة تفاصيل تمكنك من التفكير الطويل لحل بعض المشاكل التى تمر بيومك ليكون من اسعد ايام العمر.

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