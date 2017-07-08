حظك اليوم الاحد 9-7-2017 ابراج اليوم الاحد 9/7/2017 توقعات الابراج اليوم 9 يوليو 2017 Abraj Today Follow on July 8, 2017



حظك اليوم الاحد 9-7-2017 ابراج اليوم الاحد 9/7/2017 توقعات الابراج اليوم 9 يوليو 2017 Abraj Today

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برج الحمل الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الحمل ، طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر ، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. لا تيأس انظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك.

دافع عن خططك وامض إلى الأمام ، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية. إي من الخيارين سوف يظهر ما إذا كان هدفك واقعي ويستحق عناء الوصول إليه.

برج الثور الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الثور ، الآن وقتك سوف تتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط الجديدة ، إذا أبديت بعض الاهتمام بهذه التحديات والخطط ، فسوف تكون أصدقاء جدد يلجأ إليك الناس أيضاً في حياتك الخاصة ، قد تظهر بعض العلاقات الجديدة والممتعة.

إذا أبديت رد فعل إيجابي من الضروري أن تدع حالة النشوة الحالية على سجيتها ، احتفل اليوم ما رأيك في أن ترقص ، سوف تعود عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة المكبوتة.

برج الجوزاء الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الجوزاء ، مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم ، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق ، قد يكون لذلك تأثيراً إيجابياً على ثقتك بذاتك ، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضاً النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معاً.

بما أنك تشعر بحالتك الجيدة ، فإنك مهتم بصحة الآخرين ، ولكن لا تنسى أن تعمل على تغيير عاداتك الحياتية غير الصحية.

برج السرطان الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج السرطان ، يمكنك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق ، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم ، سوف تتلقى دعماً بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية ، أظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات ، قد تقابل اليوم حب حياتك ، فافتح عينيك جيداً.

برج الأسد الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الأسد ، اليوم تمتلك الثقة لتجربة شيء جديد ، ونتيجة لذلك ، قد تمر بتغييرات في الحياة المهنية وفي الحالة الصحية ، وأيضاً في الحياة العاطفية.

لذلك ابدأ بالتعامل مع المشروعات المعد لها منذ مدة واسرع في العمل ، سوف يلاحظ الآخرون هذا المدخل الجديد بإيجابية ، وسوف يقومون بدعمك ، ولكن يجب أن لا تصاب بالغرور.

برج العذراء الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج العذراء ، في الغالب لن تصادفك أية عقبات من الآخرين ، وسوف تتعرف على أشخاص جدد بسرعة وبأقل مجهود ، إذا استخدمت هذه المعرفة ، فسوف تتحقق الصداقات المجدية على المدى البعيد.

اليوم يبدو أنه ليس هناك مشكلة لا تستطيع حلها ، وتسمح لك حالتك المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل ، فقط عليك ترك التوتر اليومي ورائك.

برج الميزان الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الميزان ، يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة ، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل ، لا تجعل ذلك يخيفك ، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

في حياتك الخاصة ، أنت بحاجة إلى دافع جديد ، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها ، اكسر قيود الروتين وافعل شيئاً غير تقليدي.

برج العقرب الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج العقرب ، تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيراً بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك ، كم الطاقة التي بداخلك حالياً تمكنك من تطوير الأشياء في العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.

كما أنه الوقت المناسب لأخذ عطلة ، حيث ستتمكن هناك من التفكير بذهن صافي وتحديد المشروعات التي ينبغي عليك تركها وتلك التي ترغب في الشروع بها ، من الآن فصاعداً ، الرؤية لديك واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة والتأقلم مع أي موقف تتعرض له.

برج القوس الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج القوس ، ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف ، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة ، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك ، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة ، قد يتأثر جسمك اذا زاد الضغط عليه.

برج الجدي الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الجدي ، يتزايد طموحك إلى ما لا يمكن تحقيقه ، وفي بعض الأحيان ينتابك التساؤل عن النتاج التي قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك العليا من أجل تحقيق أحلامك ، لا تنجرف وراء تلك الأفكار.

يجب عليك أن تكبح طموحاتك بعض الشيء ، عليك أن تعي جيدًا قيمة ما لديك ، وتذكر أن في أغلب الأحيان أبسط الأشياء هي التي تجلب السعادة للفرد.

برج الدلو الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الدلو ، يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تماماً ، لكن لا تبالي بذلك ، إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء ، ستغيب عنا ملذات الحياة.

إذن لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك : بل على العكس ، كن يقظاً ، فالحياة تخبئ دائماً مفاجئات سعيدة.

برج الحوت الاحد 9 يوليو

اما عن حظك اليوم برج الحوت ، تستعجب حالياً من مدى سهولة الأمور ، استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور وعندها سوف تصبح مستعداً لمواجهة أوقات أكثر توتراً عندما تصعب الأمور.

يمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك ، ولكن يجب أن تبدأ في رد الجميل فوراً ، هكذا تستطيع الاعتماد على مساعدتهم دائماً في المستقبل.

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